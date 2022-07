Troben el cos d'un home al riu Ebre pendent d'identificar

Localitzat el cos d'un home al riu Ebre, pendent d'identificar. Se l'ha trobat al marge dret del riu, a uns 1.000 m aigües avall de Miravet. — Bombers (@bomberscat) July 27, 2022

La recerca també va anar avançant riu avall, amb les embarcacions, buscant per la superfície del riu, i fent immersions i revisant punts probables: zones que, per les seves característiques, hi ha la probabilitat que el cos s’hi hagi pogut quedar encallat. També es va recórrer i revisar a peu, des de fora i des de l’interior del riu, els marges més propers a zones de vegetació. L’helicòpter va sobrevolar la zona seguint el curs del riu.

Els efectius treballen amb la premissa que el cos estigui enfonsat i hagi pogut quedar encallat en alguna zona. Està previst que al llarg del matí l’helicòpter pentini de nou la zona.

illeta entre Ginestar i Miravet. Ràpidament es va activar un dispositiu de recerca que a les nits, per manca de llum i la mala visibilitat tant als marges com a l’aigua, que estava tèrbola i remoguda, s’ha hagut d’aturar.



L'alcalde de Benissanet, Xavier Arbé, ha apuntat que és una zona on el riu té un corrent d'aigua molt fort i que el jove, a més, no sabia nedar gaire. "S'ha ajuntat la imprudència, el no saber nadar, el corrent d'aigua, i el resultat és fatal; malauradament per una estona de passar-s'ho bé el resultat és tràgic", conclou l'alcalde.

S'incorpora un helicòpter #bomberscat en les tasques de recerca per sobrevolar la zona del riu Ebre.

Continuem buscant pels marges del riu, i fent immersions i fent recerca en superfície amb les embarcacions.

Elshan trobat el cos d'un home, encara per identificar, al marge dret del riu Ebre, un quilòmetre al sud de Miravet. El cos havia reprès aquest dimecres al matí el dispositiu dedeldilluns passat mentre es banyava alal seu pas per(Ribera d'Ebre). El dispositiu compta amb, embarcacions i dotacions terrestres, amb el suport dels Mossos i els Bombers de Barcelona.La recerca es va suspendre aquest dimarts amb la caiguda del dia. Durant la jornada, van centrar-se de forma més intensa en l'últim punt on va ser vist el noi, d'uns vint anys. També es va fer cerca tant pels marges com a l'aigua, amb unitats subaquàtiques fent immersions i embarcacions, i s'hi va sumar un helicòpter. Quan va desaparèixer,coordinada pels Bombers de la Generalitat, estableix sectors i zones de treball entre tots els efectius. Es tracta d’una zona molt complicada amb moltes corrents d’aigua. Així, ahir es va buscar de manera intensiva per una escullera, al marge dret del riu i, des d’aquí, un tros ampli que inclou un primer tram fins una corba força pronunciada del riu.

