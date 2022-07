Busquen un noi d'uns 20 anys que es banyava a l'Ebre i no n'ha sortit

Efectius delsbusquen des de poc després de les set de la tarda d'aquest dilluns un jove d'uns vint anys que es banyava al riu) i no n'ha sortit. L'avís l'ha donat un grup de joves del qual el desaparegut formava part.Quan els nois s'han adonat que feia estona que no veien el companya han avisat els cossos d'emergència, minuts després de les set. Els joves estaven al voltant del centre d'activitats físiquesEls Bombers i els Mossos han situat el punt de trobada a l'embarcador de. Els bombers hi han enviat 10 dotacions, entre elles GRAE subaquàtics. Elsels donen suport amb la Unitat Marítima de l'Ametlla, 4 patrulles i l'ARRO.

