Sergio Ramos cruzó fuerte a Lionel Messi y al argentino no le gustó nada😡🔥



El Classico Memories.



pic.twitter.com/k02vzXa6Ua — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 25, 2022

són companys ara, però la rivalitat ha estat tan longeva que és difícil fer com si res passés. Una mostra d'això s'ha vist en un entrenament delen plena pretemporada. L'exmadridista ha realitzat unaal davanter argentí que l'ha molestat i, un cop acabada l'acció, li ha anat a recriminar. L'escena no ha anat a més, però ha recordat a imatges del passat.L'exdavanter deli l'exdefensa delvan arribar a la capital francesa ara fa un any després que no renovessin els contractes que els vinculaven als equips en què han dedicat la major part de la seva carrera. Mentre que Ramos va abandonar el club blanc per voluntat pròpia, Messi va marxar quan ja es veia renovat i davant la impossibilitat d'inscriure'l a laper la complicadade l'entitat blaugrana.

