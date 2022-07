La UE proposa solucions a mida per a cada país per disminuir el consum de gas

La Unió Europea fa un pas enrere ials estats membres després que alguns països hagin rebutjat la mesura d'abaixar untotal entre l'1 d'agost d'enguany i el 31 de març del 2023. Entre aquests, Espanya i Portugal, que s'han oposat fortament a la reducció. Amb tot, la UE vol estarper part deLa nova proposta de Brussel·les, doncs, manté l'objectiu de la reducció del 15%, però amb algunsEn un comunicat emès dimecres passat, la Comissió Europea indicava que "tots els consumidors poden i han de prendre mesures per estalviar", tot subratllant la necessitat d'accelerar la diversificació de les fonts d'energia, l'aposta per compres conjuntes i l'impuls de les renovables.de la mesura entre els diferents estats membres és, però l'executiu manté la possibilitat de declarar-la obligatòria si s'observa un "risc substancial d'escassetat de gas" o bé una demanda de gas "excepcionalment elevada". Ara, amb el nou esborrany del reglament,per declarar l'estat d'alerta i les decisions s'hauran de sotmetre aper part dels 27 estats membres. El nou text pot ser aprovat aquest dimarts pels ministres de l'Energia a Brussel·les.Alguns dels matisos que permetrien facilitar una reducció menor del 15% són, per exemple, el d. A més, els estats amb més dependència del gas podran reclamar que no es compti elessencials a l'hora de calcular la reducció obligatòria.Amb tot, la gasista russaa partir d'aquest dimecres, segons ha assegurat la companyia aquest dilluns. L'empresa russa està a l'espera de rebre unaprovinent del Canadà, un procediment quei quea lesimposades per la Unió Europea (UE) i Regne Unit. Segons el grup, la manca d'aquesta turbina impedeix el funcionament total del conducte. Gazprom ha assegurat que la turbina s'instal·larà quan es completin els tràmits i el gas bombejarà "als volums que siguin tecnològicament possibles". Després de deu dies sense subministrament, Gazprom va reiniciar el subministrament la setmana passada, però a un 40% de la capacitat.

