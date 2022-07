Alerta per temps violent amb fortes pedregades i tornados en tres comarques

Avís per temps violent al Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà



Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues



Extremeu les precaucions! https://t.co/qFLc3PJUEf — Protecció civil (@emergenciescat) July 25, 2022

L'onada de calor s'apropa al seu final, i el canvi radical de temps deixa tres comarques en alerta per un altre fenomen. Protecció Civil ha emès un avís de temps violent segons el qual es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iEl perill és molt alt -el grau més elevat- a lai al, mentre que és alt a l'Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones. El nou episodi climatològic també comportarà l'arribada d' alguns ruixats que refrescaran l'ambient La segona onada de calor del juliol acaba aquest dilluns i s'espera una setmana amb temperatures més baixes i una mica de calma pel que fa a la calor. En aquest sentit, el Govern ha rebaixat les restriccions per risc d'incendi als parcs naturals i massissos i ha reduït el total de municipis ena partir de la mitjanit d'aquest dilluns a dimarts.

