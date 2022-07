Denuncien que un festival de cinema finançat per l'Ajuntament de Barcelona exclou el català

🎥 El cicle de cinema a la fresca de Montjuïc exclou el català de la programació!



❗ @SalaMontjuic, que rep finançament de @bcn_ajuntament, projectarà amb subtítols en castellà fins a nou pel·lícules que ja disposen d'una versió subtitulada en català



➡ https://t.co/JFs32qfldS pic.twitter.com/RFfSuOqlap — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) July 25, 2022

ha denunciat que el cicle de cinema a la fresca de l'estiu de Barcelona, el, "ha exclòs un any més el català de la programació". El festival, que compta amb el suport econòmic de l', programa setze projeccions al fossat del castell de Montjuïc entre el juliol i l'agost, però de totes les pel·lícules programades, segons l'entitat, "només se'n preveu una en català:, de, que es va projectar l'11 de juliol amb subtítols en castellà".L'entitat considera que "ja és habitual, malauradament, que Sala Montjuïc exclogui la llengua pròpia del territori en les projeccions", però lamenta que en l'edició d'enguany la presència del català “no només s'hagi reduït a una sola, sinó que la llengua triada per als subtítols tampoc no hagi estat el català. En aquest sentit, tots els films s'han programat en versió original subtitulada en castellà i l'únic film que s'ha emès en castellà,, conté els subtítols en anglès, i no en català”, indica.Plataforma per la Llengua també demana a la regidoria deque obligui els cicles de cinema que finança a garantir com a mínim un 50% de projeccions en, tant en versió original com subtitulada, i que exhibeixi la versió en català sempre que existeixi. A més, apel·la l'Ajuntament a instaurar una regidoria de política lingüística que vetlli per promoure lade manera transversal.

