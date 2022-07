«Menja't els rics»: una furgoneta de gelats amb la cara de multimilionaris passeja pels EUA

eat the rich popsicles for $10 pic.twitter.com/QSBwmmF8kl — chloë🧃🐛 (@chloeevansj) July 12, 2022

... per 10 dòlars. Una furgoneta es passeja per les principals ciutats dels Estats Units i ven gelats amb les cares de multimilionaris americans de la talla d'-Tesla-,-Facebook-,-Amazon-,-Microsoft- o-d'Alibaba. Ha estat creada per un col·lectiu d'artistes amb el nom d'MSCHF perLa primera parada de la furgoneta va ser a Manhattan, al carrer Broadway, i s'hi podien comprar gelats de pal amb les cares d'aquests famosos coneguts arreu del món. Va tenir ungràcies al seuprincipal:. Fa referència a la cita del filòsof Jean-Jacques Rousseau "Quan la gent no tingui res per menjar, es menjarà els rics", que s'ha convertit en crit de guerra de moviments socials juvenils.Un dels cofundadors del col·lectiu ésg, que ha explicat que la iniciativa pretén únicament destacar el "mengeu-vos els rics". Així, la campanya anima els ciutadans aTots, representats en els diferents gelats de pal que ven la furgoneta ambulant que circula per les diferents ciutats i que preveu fer parada a Brooklyn, Manhattan, Washington Square i també zones de Los Angeles.Quins han estat elsQui atén a la parada explica que el més desitjat és el gelat d'. El gelat de Musk té tres sabors: xocolata a la zona del cabell, maduixa per a la cara, i xiclets de menta als ulls verds. Elsdetambé tenen. "Elon Musk té un capital net de 264.000 milions de dòlars", denuncia el del magnat en qüestió.

