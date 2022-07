Rosalía «tanca un cicle» homenatjant Estopa en català

Madre mía 🤦🏻‍♂️ @rosalia nos has llegado al alma con tus palabras. Tu show es apabullante, diferente, único… Sigue siendo así de libre. ❤️❤️ pic.twitter.com/ei13UVHVKl — Estopa (@estopaoficial) July 25, 2022

Cap de setmana de glòria per a. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha fet un doblet al, on ha aterrat amb la seva gira Motomami World Tour i ha venut totes les entrades. Durant el segon concert, el diumenge al vespre, Rosalía haun delsmésde Catalunya.", va dir la cantant catalana, fent referència alque va veure al Palau Sant Jordi anys enrere. Per què? Ella va anar al Sant Jordi a veureamb els seus pares quan era petita, era el seu primer "", i aquest diumenge al vespre els germans Muñoz es van apropar al Palau per escoltar-la.De fet, els Estopa li han dedicat un tuit després de les boniques paraules. "Ens has arribat a l'ànima amb les teves paraules.", han escrit els germans de Cornellà al Twitter.

