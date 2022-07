Dur relat d'un famós youtuber amb la Covid: «Em van trobar semidesmaiat»

Me encontró el médico en mi habitación semidesmayado con 40 de fiebre. Me metió en el baño rápidamente y me duchó como si fuese un bebé. Es covid, y al parecer me ha dado muy muy fuerte.



Me esperan unas buenas vacaciones. pic.twitter.com/9Yk97Wd499 — Zorman (@ZormanVideos) July 25, 2022

"Em va trobar ela la meva habitació,i amb 40 °C de". Aquest és el dur relat del famós youtuberamb la. El jove sevillà és un dels veterans a la plataforma i avui dia acumula gairebé dos milions de subscriptors mentre que atambé suma gairebé mig milió de seguidors.El youtuber itambé ha relatat que després de trobar-lo en aquest estat, el metge el va posar dins la dutxa i el va mullar "com si fos un". "Es Covid, i sembla que m'ha donat molt molt fort", ha assegurat, a la vegada que ha pronosticat que li esperen unes "".Zorman es va fer popular afa més d'una dècada per les seves cançons paròdies com Soy cani, Soy rapero o Soy pijo. Posteriorment, també es van fer virals els seus vídeos definint personatges d'Internet "en 30 segons". Malgrat que el seu canal a la plataforma està inactiu des de fa un any, ara Zorman ha crescut a Twitch fent streamings, parlant o jugant a videojocs com

