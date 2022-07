Mor una nena d'un any i mig després que la seva mare la deixés sis dies sola a casa

, una dona italiana de 37 anys, va estirar la seva filla, de, en una cuna a la seva casa de Milà. Uns bolquers i un biberó és tot el que li va deixar. Tot seguit, va marxar amb la seva nova parella a Leffe (Llombardia). Li hauria dit que la nena s'havia quedat amb la seva germana. Així li ho ha explicat al jutge. Al tornar, se la va trobar morta.Pifferi, queper ordre d'un jutge, és definida com una persona "". La dona pateix "inestabilitat emocional" i una forta "dependència psicològica" de la seva parella, segons informa el diari italià La Stampa . Era mare soltera.. La irresponsabilitat era comesa de manera recurrent, abandonant-la els caps de setmana i mentint a tot aquell que preguntés: "Està amb una cangur", deia.La detinguda ha confessat que. Això no ha convençut al jutge, que ha ordenat el seu empresonament i l'acusa d'. El pare de la víctima ha explicat que s'havien conegut en una aplicació de cites per internet i que s'havien separat just després del naixement de la filla.

