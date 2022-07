Així has d'utilitzar l'àloe vera perquè sigui eficaç

D'entre totes les plantes medicinals, lés de les més conegudes i utilitzades arreu del món. Sovint és utilitzat per lluitar contrade lagràcies a les seves propietats hidratants i cicatritzants. Tot i això, cal tenir en compte quequan tenim una ferida o cremada.Més enllà de les propietats dermatològiques, l'àloe vera té també un potentsi es pren perAixò no obstant, cal anar alerta perquèper la Comissió Europea perquè suposen risc per a la nostra salut: els. El més important és saber diferenciar quina part de la planta s'utilitza en cada cas.Per una part hi ha eld'àloe vera. No conté derivats hidroxiantracènics i, per tant, és un producte, tant per via tòpica com per via oral. També té efecte laxant gràcies a la seva estructura de polisacàrids, que formen uns mucílags -substància viscosa- que afavoreixen l'eliminació de la femta.L'àloe vera és molt eficaç perlade petites ferides i cremades. L'alerta que fan els experts és, en aquest cas, sobre quinaque utilitzem. No és el mateix ni fa el mateix efecte posar-nos gel pur extret de la planta que emprar crema cosmètica amb gel d'àloe. Així, els experts recomanende l'interior de les fulles i-lo per la pell, peròperquè el sèver pot perjudicar les ferides.D'altra banda, però, hi ha el, la capa entre l'exterior verd de la fulla i el gel. Aquí és on es troben lesque, segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (FSA) poden resultar, perquè poden danyar l'ADN. Tot i que tenen un efecte laxant dràstic, també són molti poden provocar problemes digestius i intestinals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor