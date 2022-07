Com evitar problemes als festivals i als macroconcerts, segons l'OCU

Menjar, begudes i polseres

Elssón els principals protagonistes culturals de l'estiu. Catalunya és país de festivals durant els mesos de les vacances estivals, aglutinant desenes per tot el territori. Milers de ciutadans també marxen a altres zones o països per gaudir d'aquests esdeveniments multitudinaris. Encara que siguin sinònim de passar-ho bé, de joia i de molta festa, poden generar molts problemes als usuaris: des d'estafes, cancel·lacions, pèrdua de les entrades i moltes altres qüestions que provoquen mals de cap. És per això queha elaborat una guia per poder resoldre els principals problemes que poden patir els clients amb els festivals o els macroconcerts.Les normes són molt clares: el preu no pot excedir un 20% en el recàrrec de l'entrada original. Tot i això,, ja que l'OCU i les oficines de Consum reben milers de queixes per frau, preus exagerats o enganys que impliquin la revenda. Des de l'organització són molt clars en aquest aspecte: no s'ha de comprar cap entrada per revenda. Si t'has quedat sense, a la pròxima serà. Evidentment,conèixer algú de confiança que no pugui anar-hi i et vengui la seva entrada.Leshan afectat molts usuaris al llarg de la història de festivals i concerts. En el cas que no s'hagi avisat amb la suficient antelació, l'obligació de l'empresa responsable és retornar-te els diners íntegres de l'entrada.com allotjaments o desplaçaments, es pot sol·licitar una compensació pels perjudicis causats. Un problema recurrent, però, és quan es cancel·len actuacions en el marc d'un festival. En aquest sentit, l'OCU no té solució, perquè l'entrada inclou totes les actuacions.Un altre dels problemes als quals s'enfronten els usuaris en accedir en un recinte d'un festival és l'impediment d'accedir-hi begudes o aliments, un fet que atempta contra els interessos del consumidor.i els macroconcerts, que posen en venda menjar i beguda, però impedeixen entrar-ne. Això vulnera la nova llei de residus i sols contaminats per a una economia circular de l'estat espanyol, que exigeix punts d'aigua potable gratuïta i complementària a l'oferta comercial."Això, sense parlar de les famoses polseres, on es carrega els diners i són l'únic mitjà de pagament admès al recinte per a l'adquisició de begudes i aliments una pràctica contrària a la normativa de consum, que obliga els empresaris a acceptar sempre l'efectiu com a mitjà de pagament, i que a més té unes elevades despeses de gestió i unes comissions excessives",. En qualsevol cas, l'entitat demana als usuaris que es vagi molt amb compte amb aquestes situacions i presentin les queixes oportunes en patir-les, documentant-ho tot.

