Acord per fer de Lleida-Alguaire un referent europeu del desenvolupament de drons

(Centre Avançat de Tecnologies Aeroespacials) han signat un acord per fer de l'una plataforma de certificació i proves de drons/AAM (). La voluntat és que l'aeroport lleidatà esdevingui un centre de referència europeu en aquest àmbit.En aquest sentit, les tres entitats treballaran conjuntament i també amb l'objectiu d'atreure a les instal·lacions altres empreses que desenvolupeni serveis associats i generar aixíentorn d'aquesta indústria. L'acord se suma a altres projectes que faran de Lleida-Alguaire una base de proves per integrar l'operació de drons en entorns aeroportuaris.Les tres entitats que aquest dilluns han signat l'acord de col·laboració han destacat el potencial de creixement de la indústria vinculada al sector dels drons i, en aquest sentit, han posat en relleu les necessitats de disposar d'infraestructures que ofereixin entorns reals de proves i de desenvolupament de solucions AAM. Per això, treballaran peramb altres entitats per poder oferir solucions futures d'un, net i silenciós.Applus+ Laboratories i elFADA-CATEC s'han mostrat interessades en poder comptar amb la col·laboració d'Aeroports de Catalunya per abordar de manera conjunta i estructurada la seva aproximació al mercat dels assaigs per a l'autorització de vol i lade Sistemes Aeris No Tripulats, aprofitant les capacitats d'assaig i certificació d'Applus+, les instal·lacions de CATEC i l'aeroport de Lleida-Alguaire.L'objectiu final d'aquest acord és constituir unaper a la validació i certificació de drons a Europa, potenciada a més per les condicions climatològiques de les instal·lacions de vol tant de FADA-CATEC com les instal·lacions aeroportuàries de Lleida-Alguaire, segons ha explicat el secretari de Territori i Mobilitat i president d'Aeroports de Catalunya,. "Amb aquesta aliança podem ser un dels centres de certificació de drons de referència a Europa", ha indicat el vicepresident executiu d'Applus+, Jordi Brufau. "És una aposta de futur a mitjà i llarg termini molt important per al país", ha assegurat.El director d'Aeroports de Catalunya,, ha detallat que "el més viable" a curt termini és que aquesta col·laboració beneficiï serveis públics com ara el transport sanitari o la gestió d'emergències. A mitjà termini, a serveis vinculats a la logística, anant incrementant el pes transportat així que la tecnologia ho permeti i, més endavant, a serveis de transport de persones amb vehicles aeris no tripulats.Tant Applus+ Laboratories com CATEC coneixen la xarxa d'aeroports i aeròdroms gestionats per Aeroports de Catalunya i, especialment Lleida-Alguaire, és una plataforma excel·lent, amb una ubicació idònia per les activitats de certificació, desenvolupament, proves i demostració pel sector dels(UAV) o altrament anomenada(AAM). En aquest sentit, valoren molt positivament els plans de desenvolupament actuals d’aquest aeroport encaminats a la seva consolidació com a plataforma tecnològica i de proves per a la indústria aeronàutica i de l’espai.L'Aeroport de Lleida-Alguaire, certificat per(European Union Aviation Safety Agency) i(Agència Estatal de Seguretat Aèria), té com a estratègia convertir-se en una plataforma europea líder per al desenvolupament de noves tecnologies en l'aviació, el sector de la Mobilitat Aèria Avançada (AAM) i les indústries espacials.Aeroports de Catalunya va assistir a lael juny passat, on ja va presentar dos projectes més que faran de l'Aeroport de Lleida-Alguaire una base de proves per integrar l'operació de drons en entorns aeroportuaris. Una de les actuacions correspon a un projecte europeu, SAMVA, en què l'empresa pública de la Generalitat participa conjuntament amb les companyies, ii l'associació. D'altra banda, Aeroports de Catalunya i, una empresa britànica de telecomunicacions per satèl·lit, han signat un acord per desenvolupar a Lleida-Alguaire un centre de proves i demostració de tecnologies d'avantguarda ATM (gestió del tràfic aeri) i UTM (gestió del tràfic sense tripulació).Aquest dilluns també s'han iniciat els vols d'estiu operats perque enllacen l'Aeroport de Lleida-Alguaire amb Menorca ii que se sumen als que la mateixa companyia ofereix a Palma dedurant tot l'any. Al juny es va ampliar fins als tres vols la freqüència setmanal entre Alguaire i Palma, que era de dos fins aleshores. Durant els mesos de juny i juliol l'ocupació mitjana d'aquests vols s'ha situat entre el 50 i el 60%, segons ha explicat Gavín. Aeroports de Catalunya preveu una bona ocupació dels vols entre l'aeroport lleidatà i les Balears durant la campanya d'estiu. Air Nostrum oferirà dos vols setmanals a Eivissa ientre el 25 de juliol i fins a l'1 de setembre, ambdós inclosos.

