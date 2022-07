Laderivada deldificulta el dia a dia de molta gent i limitarà la capacitat per marxar deara que desapareixen les restriccions. Aquells que ho puguin fer, però, tindran dificultats per planificar-hi les despeses. Quant costarà cada, després dels últims increments? El següent mapa mostra les diferències de preu respecte la mitjana a l'Estat pel que fa al cost de la vida global i de cadascun dels productes més habituals de consum pera bona part d'Europa.La comparativa s'ha fet a partir de l'índex de preus de cadascun dels productes el 2021 i de la inflació interanual d'aquests fins al juny a cada estat, posant-ho tot en relació al cost a Espanya i també tenint-hi en compte les variacions durant aquest període. S'hi han pogut incloure tots aquells països que inclouen les estadístiques d', depenent de la Comissió Europea i segons el qual les dades globals són força clares: la meitat est del continent té un cost de la vida inferior a l'espanyol iL'única excepció és, un 10,8% més barat que l'Estat. El cas més extrem en aquest sentit, però, és, on els preus són, en general, la meitat que els espanyols, així com també asón un 47% més baixos, aun 44% i a, un 42%. A l'altre cantó de la balança, el cost de la vida aés un 70% més elevat, mentre que aho és un 58%, a, un 57%, i a, un 53%. A, en canvi, la factura global només és un 10% i un 8% més elevada, respectivament.En tot cas, els elevats preus a Suïssa no tenen res a veure amb la inflació, ja que aquesta només hi ha estat per ara del 3%, la més baixa de tots els països analitzats, just per sota d'Islàndia (5%) i(6%). A Turquia, en canvi, els preus no tenen fre, ja que han augmentat un 79% l'últim any, mentre que, pel que fa a la Unió Europea, és als Països Bàltics -- on han pujat més, a l'entorn del 20%. Ara bé, les xifres globals no són necessàriament un reflex sobre el cost de cadascun dels seus components, a banda que alguns elements com elso el cost de l'no impacten directament en el pressupost dels turistes.D'aquesta manera, el cost delsés un 33% superior al dels de l'Estat, quatre cops més que la diferència en el cost de la vida global. En canvi, el preu de lesés inferior a l'espanyol a bona part d'Europa, en contrast amb el fet que la diferència en les que contenen alcohol pot ser enorme: a Turquia costen el triple que a l'Estat, a Islàndia quasi el triple i a Noruega,, més del doble. Ela Islàndia, Noruega itambé duplica el tiquet espanyol i, pel que fa al tabac, els fumadors podrien comprar tres paquets a l'Estat amb el que en costa un de sol a Irlanda o Noruega.Ara bé, també cal tenir en compte que els preus espanyols com a referència poden ser enganyosos, ja que laa l'Estat és molt elevada. Segons l'estudi 'Cost de la vida i risc de pobresa a les comunitats autònomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles (2018)', encarregat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i publicat l'any passat, elque al conjunt de l'Estat i a les, tres punts superior, mentre que, al, seria vuit punts més barat. Això vol dir que els preus globals a Catalunya serien molt similars als de França, malgrat que elfrancès s'eleva a 1.645,6 euros i el català -com l'espanyol-, queda en 1.166,7 en 12 pagues.Ara bé, la diversitat de costos de vida és igualment gran a dins del país, essent 14 punts superior a la mitjana estatal a l'i fins a 22 punts, a la capital estricta del Principat.és nou punts més cara iho és quatre punts, peròsón lleugerament més barates que el conjunt de l'Estat, així comse situarien sobre la mitjana. A l'hora de comparar preus de l'entorn amb els països europeus en base al mapa inicial, per tant, cal tenir en compte aquestes diferències. Ara bé, això segurament també ocorrerà a les destinacions, ja que les despeses ano seran les mateixes que a zones rurals a uns quilòmetres de distància.

