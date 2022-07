El Barça avança les obres del Camp Nou: consulta si ets un dels 5.000 socis afectats

El Club accelerarà les 𝗼𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝗹'𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆 𝗖𝗮𝗺𝗽 𝗡𝗼𝘂, epicentre de l'Espai Barça, aprofitant l'aturada del campionat de Lliga per a la disputa del Mundial de Futbol de Qatar.



Aquestes seran les afectacions 👇 pic.twitter.com/KMngk3TAOS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 25, 2022

Elha anunciat aquest dilluns que les obres previstes al Camp Nou, ara, s'han avançat i començaran ja a partir d'aquest mateix mes de setembre. Això es fa, segons ha detallat el club, per aprofitar els mesos de novembre i desembre, en què no hi haurà futbol a l'estadi amb motiu de la celebració del mundial deSerà en aquests dos últims mesos de l'any quan es farà l'enderrocament de l'anella exterior, el voladís que sobresurt de la façana del-on hi havia el Centre d'- i la meitat de la tercera graderia del mateix Gol. Serà, però, a partir de l'1 de setembre que ja es faran els treballs previs de preparació, que consistiran a desmuntar les instal·lacions, les zones de restauració, els seients, les baranes i el videomarcador del Gol Sud.Això, inevitablement farà desplaçar els socis abonats que es trobin ubicats en aquesta zona. En total, segons ha detallat el club,es veuran afectades. Tots aquests aficionats seranen zones similars, o, si ho prefereixen, se'ls oferirà una moratòria temporal en el pagament de l'abonament.A més,i que es troben ubicats entre les boques 315 i 322 de l'estadi passaran de tenir la localitat. Per compensar aquest canvi, que implica, per exemple, no estar protegit de la pluja o del sol, el club farà l'adaptació al preu corresponent. Les obres també afectaran la zona on tradicionalment s'ubiquen les aficions rivals.Les obres es concentraran entre les34 i 46, i entre les boques 521 i 422, i un cop completada la demolició parcial de la tercera graderia, es construiran pilars, es faran treballs de fonamentació, i es construiran noves escales i vies d’evacuació per a les portes 315 a 322, i per a les01 a 021, 116 a 121 i 211 a 221. Aquesta primera fase preveu un cost màxim de

