El Regne Unit reemplaçarà Ucraïna com a seu d'Eurovisió 2023

Elva quedar en segona posició en el darrer festival d', celebrat a Itàlia el mes de maig, amb la cançó, degràcies al vot del públic, però no es pot fer càrrec de la següent edició a causa del conflicte bèl·lic amb Rússia. Per aquest motiu, aquest dilluns s'ha fet oficial que serà. S'havia especulat amb la possibilitat que fos, que va quedar en tercera posició amb la cançó SloMo de Chanel Terrero , qui acollis el certamen, però el president de RTVE,, va desmentir els rumors el mes de juliol.Elper a ser la seu d'Eurovisió començarà aquesta setmana. Així ho ha explicat l'organització, que també ha afirmat quede 2023, de la mateixa manera que Alemanya, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit. La televisió britànicaen serà el canal amfitrió. "La BBC està compromesa amb fer que l'esdeveniment sigui un reflex de la diversitat musical i la creativitat britàniques", ha afirmat en un comunicat.El Regne Unit s'ha fet càrrec d'organitzar l'edició d'Eurovisió en, tot i que només n'ha guanyat cinc. En quatre ocasions, ha acollit el festival perquè el país guanyador de l'edició anterior no se'n podia ocupar, sigui per motius financers o organitzatius.és la ciutat amb més experiència, amb quatre edicions a l'esquena.n'han estat la seu en una ocasió cadascuna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor