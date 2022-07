Prohibició temporal per a activitats agrícoles i industrials

A l'espera de pluges

Aquest diumenge es va celebrar unaamb els alcaldes de la comarca i el director de l'(ACA), Samuel Reyes. En aquesta trobada es va determinar que, davant d'aquesta, l'ACA declararà aquesta setmana l'per sequera a la capçalera del Ter, d'on s'abasteixen la majoria de municipis d'Aquest estat, que s'ha de publicar al DOGC, comportarà, com per exemple, l'establiment d'una dotació màxima de 250 litres per habitant i dia. Es poden consultar totes en aquest enllaç . Amb aquestes mesures es preveu que es redueixi un 25% el consum domèstic d'aigua i un 5% l'industrial.Aquestes mesures que s'aplicaran, però, coincideixen en el temps ambque l'ACA va decretar dissabte. Es va prohibir la captació d'aigua superficial al Ter i els seus afluents que no sigui per abastament urbà a quaranta municipis d'Osona i el Ripollès "fins a nova instrucció". Està prohibida, doncs, la captació d'aigua per a usos industrials, agrícoles i hidroelèctrics, que en aquests moments no es consideren prioritaris.Segons ha informat l'ACA a, en el cas que coincideixin el temps les mesures del pla de sequera i aquesta de captació prevaldran les més restrictives, és a dir, les de dissabte passat.En declaracions a aquest diari,president del Consell Comarcal del Ripollès, ha explicat que la situació és complicada i que els hi ha arribat l'avís que Osona "podria quedar-se sense aigua amb poc temps". Colomer també ha afegit que "ens han demanat que ajudéssim a la comarca veïna perquè no patís restriccions més severes".Per altra banda,, vicepresident primer del Consell Comarcal d'Osona, remarca que Osona s'ha trobat amb una. A més de la sequera -que es regula a través dels plans-, perillava l'a una població de 70.000 habitants. En concret, el riu Ter baixava molt sec a la, a Gurb, des d'on es capta aquest recurs.Arran d'aquesta situació,també ha iniciat a Osona i al Ripollès un operatiu especial per comprovar que no es facin captacions d'aigua superficials a la conca del Ter i els seus afluents que no sigui per abastament urbà, sobretot entre Manlleu i Ripoll. "La nostra prioritat és l'aigua en boca per a la gent i els animals", explica Banús.Per tot plegat, el vicepresident primer del Consell Comarcal insta a feri evitar-ne fer-ne usos superflus.A més de les restriccions de dissabte, també s'han portat a terme altres accions des de l'ACA -en coordinació amb el Consell Comarcal-, com la tancada algunes comportes, que han permès. "Semblava que diumenge al migdia els nivells s'havien pogut recuperar i es pot garantir l'abastament", explica Banús.D'altra banda, també s'espera amb candeletes la possibilitat de ruixats intensos -a partir de dimecres- que pugui revertir la situació

