Nou comarques en alerta per pluges intenses

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dx. 06:00 TU a 18:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/fO0281yh0j — Meteocat (@meteocat) July 25, 2022

La segona onada de calor del juliol acaba aquest dilluns i s'espera una setmana amb temperatures més baixes i una mica de calma pel que fa a la calor. En aquest sentit, el Govern ha rebaixat les restriccions per risc d'incendi als parcs naturals i massissos i ha reduït el total de municipis en Pla Alfa 3 a partir de la mitjanit d'aquest dilluns a dimarts. El nou episodi climatològic comportarà l'arribada d'algunsque refrescaran l'ambient.De fet, hi ha nou comarques en alerta per al pròxim dimecres, ja que es podrien viure episodis de pluges intenses. Concretament, l'avís s'ha emès a laEn aquests punts del país es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats localment de tempesta. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa també de calamarsa o pedra en alguns punts concrets. Tot, en unque va camí de ser eldels darrers anys, tal com ha passat amb el juny a gairebé tot Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor