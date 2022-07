Citen a declarar sis investigats pel cas de la presumpta falsificació d'etiquetes d'ampolles de vi de DO catalanes

La DO Terra Alta seria la més afectada

Elha citat a, de cara alsinvestigades per un procediment obert pels delictes, delictes d'i delicte de, delicte de, amb relació a una denúncia presentada per unad'ampolles de vi amb denominació d'origen (D.O.) del Camp de Tarragona i Catalunya. Els investigats poden presentar recurs de reforma fins al 10 de setembre.La denúncia es va presentar de forma conjunta pels Consells Reguladors de la Denominació d'Origen del, l'estiu de 2021. Després es va saber que la DO Tarragona i la DO Catalunya haurien estat també objecte de la falsificació de segells i distintius.Segons la interlocutòria del, feta pública aquest matí de dilluns, les empreses investigades són(que dona nom al grup de societats), Viña Tridado (elaboradora i embotelladora dels vins), Corporación vinícola Solitierra (distribuidora) i Golf Global Wines (venda sota la marca Vinoteca de Reserva).Quant als investigats, exerceixen càrrecs com els d'administrador, responsables d'operacions o apoderats, entre altres. Les investigacions del jutge indiquen també el mètode segons el qual el grup empresarial hauria dut a terme les accions delictives.hauria registrat marques pròpies als consells reguladors, tot demanant les corresponents etiquetes; i aquests van lliurar als cellers un nombre de distintius "equivalents" a la quantitat de vi qualificat. La interlocutòria subratlla que, malgrat això, es va contactar a una empresa murciana aliena als consells per "" dels originals.L'escrit de Diego Álvarez de Juan manifesta igualment que s'hauria produïtdels vins, a partir de l'anàlisi dels contractes entre el grup empresarial i cadenes de supermercats com Lidl o Mercadona. Segons el jutge, el frau "consistiria a presentar a distribuïdors i concursos un vi diferent del comercialitzat posteriorment".Segons les investigacions, entre els anys 2019 i 2021, Reserva de la Tierra hauria comercialitzat un total dede les, Catalunya, Tarragona, Priorat i Montsant, de les quals, se n’haurien qualificat pels diferents consells reguladors, un total de 3.169.672. És la DO més perjudicada pel presumpte frau,amb 22.394.459 milions d’ampolles, una xifra que superaria en cinc milions les ampolles comercialitzades per l’esmentada DO.La segona DO amb més ampolles falsificades seria la, amb un, xifra que triplica la seva producció vinícola. En aquest cas, la xifra multiplica per 25 el vi qualificat per la DO, amb un total de 252.398 ampolles.En tercer lloc, la, hi hauria un total depresumptament falsificades. En aquest cas, el vi qualificat hauria estat de 972.927 ampolles. De la DO Priorat se n’haurien falsificat un total d’1.319.948 ampolles, quan les que haurien passat per la DO prioratina haurien estat 147.972. De la DO Montsant, se n’haurien comercialitzat 27.408 ampolles, quan n’hauria certificat un total de 6.933.

