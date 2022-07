ha abandonat l'ambigüitat en les últimes setmanes en relació al cas de: ja demana obertament unde la presidenta del Parlament -fins i tot s'ha pronunciat- i sosté que la causa judicial no té vincle amb el lawfare. El posicionament dels republicans casa amb el de la, moviments que deixen la pilota a la teulada de Junts, pendent que eldicti l'obertura decontra Borràs. De moment, el tribunal ha tombat l'últim recurs de la seva defensa . Per tot plegat, ERC ja trasllada al soci independentista que serà fidel al "" de l'acord de legislatura, que atorga la presidència del Parlament a Junts. En d'altres paraules, que pactaràBorràs, a qui ja dona per amortitzada La portaveu dels republicans,, ha estat diàfana sobre el cas Borràs. "Elés molt explícit", ha apuntat Vilalta, que ha recordat que el partit "actuarà en conseqüència" amb el que sempre ha defensat. "Li hem demanat [a Borràs] que sigui ella mateixa qui pugui fer aquest pas al costat, per defensar-se millor", ha afegit la secretària general adjunta d'ERC, que ha emplaçat la presidenta de la cambra catalana i Junts a no acabar "" el Parlament.Després que Borràs hagi apuntat aquest cap de setmana -en una entrevista a TVE- que no espera que la mesa de la cambra no faci de "jutge" , Vilalta ha precisat com s'hauria d'aplicar el reglament, començant per l'article 25.2, que situa la responsabilitat de la decisió d'apartar-se temporalment en l'afectada. "", ha insistit la portaveu republicana, que ha insistit la fidelitat d'ERC amb el pacte que va permetre formar l'executiu, amba la presidència de la Generalitat i del Parlament.Borràs ha vist debilitada la seva posició política, perquè ERC i CUP s'han decantat per no defensar-la de forma explícita, situació a la qual s'hi ha afegit la polèmica protagonitzada per Francesc de Dalmases , la seva mà dreta al Parlament i també a Junts. El diputat, assenyalat per intimidar una periodista del FAQS el 9 de juliol després de l'entrevista a Borràs , ha abandonat temporalment les funcions de portaveu a lai el partit li ha obert un expedient. El secretari general de Junts,Al seu torn, ERC ha argumentat el pas fet ambper demanar "" contra el diputat si ha vulnerat el codi de conducta: "Ens vam creure amb la necessitat, la responsabilitat i l'obligació de fer un pas endavant perquè s'esclareixin els fets.", ha reblat. "Està bé que el diputat pugui retre comptes davant de la seva formació política, però també ha de retre comptes davant el codi de conducta del diputat", ha recalcat la portaveu republicana. ERC espera una resposta a la carta enviada a Borràs sobre el cas Dalmases en els propers dies, i no descarta demanar-ne la

