Acord entre la Cecot i l’ACM per agilitzar la tramitació d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

Lai l’(ACM) han acordat col·laborar amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació. Així ho han establert en una reunió el president de la Comissió d’Energia de la Cecot,, el president de l'ACM i alcalde de Deltebre,L’objectiu de la trobada ha estat exposar lesamb que es troben les empreses en el moment da través de les tramitacions que depenen d’institucions municipals. Per això, consideren imprescindible crearque dotin als municipis del coneixement i elssuficients per respondre amb lanecessàries les necessitats de les empreses a l’hora de tramitar aquest tipus de projectes.Ambdues entitats han coincidit en col·laborar a fi d’oferirespecialitzat iespecífica als tècnics municipals, a més d’implementar serveis de suport en la tramitació ien els diferents procediments relacionats amb el necessari impuls de la transició energètica tant en l’àmbit públic com a les empreses.A la reunió també han participatcoordinador de la Comissió d’Energia i director de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot;secretaria general de l’ACM i, secretari general adjunt de l'ACM i director de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT), un instrument de l’ACM al servei dels ens locals en l’àmbit urbanístic, territorial i ambiental.

