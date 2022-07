El TSJC tomba l'últim recurs de Borràs

L'obertura de judici oral pel cas deés imminent. El magistrat instructor de la causa ha tombat el darrer recurs de la presidenta del Parlament contra la interlocutòria en què el el jutgerebutjava apartar-se de la causa per. La defensa de Borràs, pilotada per Gonzalo Boye, va impugnar la decisió per mirar de frenar l'obertura de judici oral , que deixarà el càrrec de Borràs contra les cordes, pero aquest dilluns el mateix Ramos ha rebutjat el recurs i ha tornat a retreure a Boye que cometi un "abús de dret" per intentar obstaculitzar la tramitació de la causa.En una providència de dues pàgines, el jutge recorda que tant el Tribunal Constitucional (TC) com el(TEDH) avalen la seva decisió. De fet, assenyala que Estrasburg diu que les recusacions "basades en motius d'ordre general i abstracte, o amb manifest abús, poden ser inadmeses raonadament pel propi magistrat recusats, sense que això permeti qüestionar la seva imparcialitat". El magistrat remarca que és "absolutament legítima" la preocupació de l'instructor perquè la causa no pateixi "dilacions indegudes a causa d'actes processals fraudulents o abusius de les parts".Laacusa Borràs dels delictes de, i demana. Segons el ministeri públic, la ILC va adjudicar, a través de la seva directora, 18 contractes menors per valor de més dea un conegut seu,. Borràs, Herrero i el tercer acusat,, van pactar que en cada expedient aportarien tres pressupostos diferents, dos dels quals no eren reals, per "encobrir que l'adjudicatari real de tots ells era Herrero i emmascarar eld'aquests contractes".La presidenta del Parlamenti té el suport de Junts, que manté que és víctima d'una persecució política. La tesi, però, no la compren nini la, que ja han demanat a Borràs que s'aparti del càrrec i no arrossegui el Parlament a una causa judicial per delictes vinculats a la corrupció. El proper pas serà l'obertura de judici oral. Quan això passi, les mirades es traslladaran a la mesa del Parlament. El reglament de la cambra estableix en l'que la mesa haurà de suspendre els diputats a qui se'ls obri judici oral per delictes de corrupció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor