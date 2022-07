Les 5 estrenes de sèries de Netflix que no et pots perdre aquest estiu

«Uncoupled»

«Fanático»

«Clusterf**k: Woodstock '99»

«The Sandman»

«Alma»

Combatre la calor d'aquest estiu és una operació molt difícil si un s'ha de quedar a casa. Sense aires, ventiladors o una bona hidratació és complicat superar l'onada de calor que ha colpejat Catalunya - encara que la previsió és que caigui la pròxima setmana -. Però una de les millors maneres d'intentar vèncer les altes temperatures és capbussar-se en les, que ofereixen sèries, documentals i pel·lícules lleugeres per passar l'estona.És indubtable, a més, que tot i les baixes en les subscripcions - segueix sent la plataforma amb un major volum de clients i d'estrenes de contingut. Per això mateix, posem el focus en les estrenes de sèries del que queda d'estiu per fer-vos una tria de qualitat sobre aquelles que hauríeu de prestar atenció. Sobretot, perquè entre noves propostes, podreu passar de manera més afable les setmanes que queden de calor en el cas que les hàgiu de gaudir en interior o, senzillament, sense vacances.-conegut per interpretar el personatge dea la ficció- presenta la seva nova ficció protagonista centrada en el trencament d'un matrimoni de 17 anys. Un home de 40 anys es queda solter en un tres i no res quan el seu marit fuig de manera inesperada. Ara, en una història que se centra en la comèdia, es troba a si mateix perdut en una edat en la qual no sap estar solter per si mateix. La ficció està cocreada per, responsable directe de sèries icòniques com. El 29 de juliol aterra a la plataforma.Una de les propostes originals més atractives de la temporada estival. Els creadors i novíssims responsables de la nova ficció espanyola de Netflix () presenten la història d'un ídol musical de masses que se suïcida en un concert, en directe. Llavors, un jove aficionat que s'assembla moltíssim al cantant decideix prendre una decisió: fer-se passar per ell, convèncer la discogràfica i tornar a la vida l'ídol de masses.(qui va protagonitzar una altra gran pel·lícula sobre la fama,), comparteix repartiment amb un dels rapers més coneguts del panorama espanyol,. El 29 de juliol estarà disponible a Netflix.Elcelebrat el 1969 és un dels més coneguts de tota la història de la música per la seva rellevància, l'ambient que es va viure, els participants i com va quedar enregistrat -en un documental guanyador d'un Oscar-. Ara bé, a partir d'aquesta fita icònica, es van celebrar altres festivals en la mateixa localitat de White Lake, a Nova York, en homenatge al qual va passar a finals dels anys 60. Un d'aquestses va produir el 1999, en una edició de Woodstock que va acabar deformant-se en una batalla campal:, destrossa de material a tots els nivells, crema d'escenaris... Un documental produït per la mateixa Netflix intenta explicar que va passar perquè es produís aquella apocalipsi en un festival que, en el seu origen, era un espai de pau, música i amor. A la plataforma arriba el 3 d'agost.La novel·la gràfica creada per, amb més de 70 volums publicats des de 1989, arriba per primer cop en el format de sèrie de televisió a la plataforma Netflix. Centrada en la fantasia, la ciència-ficció, el drama històric i la realitat moderna, tot barrejat, la nova sèrie busca comprendre de manera ambiciosa tot l'imaginari de Gaiman.segueix totes aquelles persones i protagonistes que es veuen implicats per les accions de Morfeo, l'anomenat Rei del Somni.és l'actor britànic que donarà vida a l'icònic personatge dels còmics. El 5 d'agost arriba a la plataforma.Un gran repartiment d'actors i actrius catalans ocupen bona part de la nova sèrie de Netflix produïda a l'estat espanyol.(responsable de films com) i el reconegutdirigeixen aquesta sèrie que barreja el thriller i el fantàstic. Després de sobreviure a un accident d'autobús en què moren gairebé tots els companys, Alma () es desperta en un hospital sense recordar res de l'incident… ni del seu passat. La casa està plena de records que no són seus i tant l'amnèsia com el trauma fan que experimenti terrors nocturns i pateixi unes visions que no aconsegueix desentranyar., entre d'altres, consagren el gran repartiment de la ficció. A Netflix arriba el 19 d'agost.

