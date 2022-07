Barcelona habilita un xat 24 hores gratuït de suport emocional i psicològic per joves

L'ha posat en funcionament aquest dilluns ungratuït i disponible les 24 hores del dia, per a atendre a la població d'entre 14 i 25 anys. L'objectiu és ampliar els canals d'accés a les persones en situació de problemes de salut mental i "posar el focus" en lai l'acompanyament. La iniciativa s'emmiralla en experiències similars als Estats Units, Canadà i el Regne Unit, que resolen el 90% dels casos pel mateix xat.La regidora de Salut a Barcelona,, ha presentat el nou servei en roda de premsa acompanyada del director de la Fundació Ajuda i Esperança,. Elés el 679333363 i opera de manera confidencial i immediata. El xat reorienta l'usuari cap el servei de recursos més adient dels que ofereix la ciutat, com el servei d'acompanyament psicològic i emocional gratuït i sense cita prèvia, el programao la xarxa de salut mental gestionada per la Generalitat.El servei comptarà inicialment amb l'atenció deamb formació en salut mental i benestar emocional, a més d'en llenguatge adolescent, que comptaran amb elen els casos més complexos. L'Ajuntament té la voluntat d'ampliar-ne el nombre fins a 120. Armengou ha explicat que el xat pretén donar resposta a la dificultat dels joves per a trucar per telèfon, mentre que Tarafa ha posat en relleu la "i el" de l'eina.Tanmateix, el xat permetrà generar unaperquè els orientadors puguin donar un suport personalitzat i adequat per cada cas. Amb el temps, a més, es treballarà en la possibilitat de realitzar. "Històricament, no s'ha treballat la salut mental comunitària", pel qual cal treballar en la prevenció des del llenguatge, el canal i la fórmula per acompanyar els casos lleus i evitar així que siguin derivats al sistema de salut, ha analitzat la titular de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.

