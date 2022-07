Quasi un miler de persones perden la vida a la frontera europea en sis mesos

La resta de col·lectius socials es mobilitzen

938 s'han ofegat al mar i 40 han mort a la tanca de Melilla. A més a més, unno han estat identificades Són dades, només, del primer semestre del 2022, i formen part d'un informe del col·lectiu Ca-minando Fronteras , que defensa els drets de les persones i comunitats migrants.Amb la seva investigació, s'han conegut lesque fan servir els migrants i que donen accés al territori espanyol: la Canària, la de l'Alborán, l'Algeriana i la de l'Estret. La majoria de morts, segons els càlculs de Ca-minando es concentren a la Canària, amb 800 morts en 28 naufragis. En general, les víctimes provenien de fins a 23 països diferents, entre els quals es trobenL'estudi també inclou una anàlisi exhaustiva sobre la "tragèdia" del 24 de juny a la tanca dea través de la qual s'ha constatat que setmanes abans dels fets, les comunitats migrants van patircada cop més agressives, així comque atemptaven contra la seva salut física i mental. Tot plegat, va explotar el dia 24 amb la saltada de la tanca dels migrants. Ara, les persones que els cossos policials van enxampar estan a disposició judicial iLa situació, que Ca-minando Fronteras qualifica de "crisi humanitària", ha estat documentada gràcies a la implicació de les comunitats migrants i al desplaçament d'una Beni Enzar, Oujda, Nador i Casablanca, que han acompanyat un total de 862 persones en el moment de la publicació d'aquest informe. Del total de persones acompanyades, un 30% són menors d'entre quinze i disset anys i un 5%, són nens d'entre onze i catorze anys.Davant el que s'ha considerat un context d'emergència, els col·lectius socials s'han mobilitzat per protestar, no només contra els fets de Melilla, sinó també contra la situació en general dels migrants. Un d'ells és, que del 15 al 24 de juliol ha fet una marxa per Europa que ha culminat a Barcelona, amb un sopar col·lectiu que van organitzar juntament amb, una entitat solidària que treballa amb dones migrants.D'altra banda, vaixells humanitaris comcontinuen fent feina a aigües mediterrànies. En l'últim rescat, dues d'elles -en un operatiu conjunt- van interceptara bord d'una precària barca de goma. De les supervivents, 268 són al vaixell d'Ocean Viking i 439 a Sea Watch 3. De totes elles, més de 100 són menors no acompanyats. De moment,

