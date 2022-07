El Govern rebaixa les restriccions per risc d'incendi quan acaba l'onada de calor

L'anunci del final de l'onada de calor i el descens de les temperatures després d’un cap de setmana amb clima extrem arreu del país, on s’han tornat a superar els 40 graus en alguns punts, la calor afluixarà a partir d’aquest dimarts. En aquest sentit, elAixí, noméstindran restringits els accessos i sónon es manté el. Les noves mesures entren en vigor a partir de la matinada d'aquest dilluns a dimarts i fins al dijous. Tot, en un estiu en què s'han cremat 7.400 hectàrees, sent el pitjor any d'incendis forestals de l'última dècada.Concretament, es restringeix l'accés al parc natural del Cap de Creus, el massís de l'Albera i el del Montgrí, tots en comarques gironines. En els municipis que es troben en el nivell tres del Pla Alfa -al Baix i Alt Empordà-,de tipus acampada, ruta i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli.A més a més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure,, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables.D'altra banda,amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs. Alhora, Interior ha ordenat la prohibició de fer obres a la xarxa interurbana que comportin l'ús de maquinària amb risc d'incendis i només es podran fer si estana la xarxa interurbana, inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major, s'ha de comunicar a Agents Rurals.

