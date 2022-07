Prendre el sol fa augmentar la gana... però només als homes

Un nou estudi de la Universitat de Tel Aviv, a Israel, ha revelat que. La curiositat, però, és que no afecta igual als homes que a les dones, ja que l'efecte del sol només té reacció en el cas dels. El treball publicat a la revista científica Nature Metabolism explica la diferència entre gèneres en l'activació del mecanisme metabòlic.Els investigadors detallen que en el cas del gènere masculí, tant en humans com en animals, l'exposició solar activa laamb la finalitat dede la pell que pugui ser causat per l'exposició solar. L'activació d'aquesta proteïna indica al cos que produeixi unaEn el cas de les dones, l'hormona estrogen bloqueja la interacció entre la p53 i la ghrelina i, per tant, no genera ganes de menjar després d'exposar-se al sol.L'estudi s'ha basat en dades epidemiològiques recollides en una enquesta sobre hàbits alimentaris durant un any a l'Israel. Els resultats identifiquen lacom un(metabolisme), tant en models de laboratori com en humans. Els investigadors expliquen que existeix una granque afecta la seva salut i el seu comportament.Fins ara, però, no s'havia establert si els dos sexes responien de forma diferent als desencadenants ambientals, com és l'exposició solar. "Hem examinat les diferències entre homes i dones després de l'exposició al sol i hem descobert que", detalla la líder de l'estudi, Carmit Levy.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor