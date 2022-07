Un foc a Califòrnia amenaça algunes de les sequoies més grans i antigues del món

Undeclarat a l'oest del(al comtat de Papallona, Califòrnia) amenaça algunes de les, algunes de més de 80 metres. El foc es va declarar divendres, però la matinada d'aquest diumenge s'ha desbocat i, amb, és. Les causes que el van provocar es desconeixen, però japròximes a la zona de perill, que han estat traslladades a espais habilitats com a refugis.El país ha registrat, aquest cap de setmana, temperatures extremes que mantenen a, almenys,, sobretot en els estats del mitjà oest i la costa. No obstant això, com tots els estius, i de manera més exagerada enguany, Califòrnia és el territori que paga el preu més alt , amb. La sequera i els boscos plens de males herbes són l'inflamable perfecte per unes flames de la magnitud que s'han vist a Yosemite.“Avui s'espera que el clima es mantingui calorós amb mínima humitat, entre el 5% i el 10%, la qual cosa dificultarà les labors d'extinció del foc”, ha detallat a primera hora del matí el servei d'emergències. Amb aquest escenari, el governador de Califòrnia, el demòcrataper al comtat de Papallona. La declaració de Newsom permet a l'Estat accedir a diners i recursos federals per a combatre les flames. La Casa Blanca sol aprovar de seguida declaracions de zones catastròfiques per desastres naturals perquè els fons federals flueixin sense dilació cap als estats.De fet, recentment és freqüent que sigui així. Aquest mateix mes de juliol van estar amenaçades per un incendi a 20 quilòmetres del parc, que encara continua actiu -i ha cremat unes 2.000 hectàrees-, però que després de molta feina, els cossos d'extinció l'han pogut controlar en un 80%. L'any passat, també es va declarar un altre foc. Malgrat tot, de moment, les sequoies resisteixen.

