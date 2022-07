Mor un ciclista atropellat a Muntanyola

El conductor d'una bicicletaa Muntanyola, a la comarca d'Osona. El sinistre s'ha produït per un xoc amb un camió, segons les primeres informacions facilitades pels. Per causes que encara s'estan investigant, cap a les 9.20 hores i a l'alçada del quilòmetre 44,7, un camió ha impactat amb el ciclista després que aquest intentés esquivar-lo.Segons expliquen les autoritats policials, el vehicle anava darrere d'un altre camió, que sí que ha aconseguit esquivar l'home en bicicleta.i el ciclista ha xocat amb violència contra ell, provocant-li ferides mortals. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima,en accident de trànsit durant el 2022 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

