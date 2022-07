Escàndol en el món dels escacs: un robot trenca un dit a un nen de 7 anys

Els accidents als escacs són més aviat una anècdota. L'esport és, possiblement, un dels menys físics de tot el planeta en les categories competitives, amb una gran dificultat per lesionar-se practicant-lo. A Rússia, però, han provocat un escàndol.Dimarts de la setmana passada, en una competició de Moscou, el competidor mecànic va reaccionar malament a un moviment del menor d'edat i li va enganxar el dit. Diversos canals de televisió russos han publicat el vídeo de l'incident.Segons l'agència Tass, el president de la Federació d'Escacs de Moscou,, no s'explica per què el robot va actuar així i fins tot, des de l'organització, van arribar a responsabilitzar el menor d'edat per haver realitzat un moviment contradictori. Però les imatges contradiuen la federació.després que el robot hagi finalitzat de manera clara el seu moviment. El braç mecànic reacciona massa ràpid per al jove, que acaba patint l'embranzida del robot.El nen,d'escacs de Rússia menors de nou anys, va acabar el torneig amb el dit enguixat sense gaires més problemes. Ara bé, després de les paraules de la federació russa, els seus pares volen presentar una demanda donades les circumstàncies de la lesió i de la nul·la responsabilitat per part de l'entitat esportiva de Moscou. "No es va adonar que havia d'esperar", va explicar Serguei Smagin, vicepresident de la federació.

