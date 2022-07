«Serielizados» crea una incubadora de sèries en català per finançar noves ficcions

Bones notícies per a la creació de sèries en català. El festivalha creat. Elinicia una convocatòria per a totes aquelles persones i productores que vulguin presentar un projecte per a una ficció nova en català. La iniciativa vol impulsar la creació i el desenvolupament de sèries en català i ser un espai d’"innovació, inclusió, cooperació i professionalització de la creació audiovisual".La incubadora seleccionaràque participaran en un programa de mentoria i rebran un ajut econòmic de. Es tracta de la primera iniciativa d'aquest calibre per part de Serielizados. També podran participar de, un programa de formació i continguts. Els projectes seleccionats gaudiran d’unai es presentaran en el marc del Pitching Fòrum per donar-se a conèixer a agents de la indústria.La convocatòria per a la primera edició delestà oberta a tota la ciutadania major de 18 anys. El termini de presentació dels projectes finalitza el dilluns 22 d’Agost de 2022, a les 23:59h de la nit. Els projectes seleccionats es donaran a conèixer durant la segona quinzena de setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor