Intercepten al Port de Barcelona una dona i el seu fill menor, a qui havia «segrestat»

La policia espanyolaa bord d'un ferri procedent d'Eivissa i amb destinació Barcelona, que viatjava amb un menor "sostret" a Itàlia. Precisament el menor era el fill de la dona, que. Ell constava en la base de dades de Schengen com a persona desapareguda per part de les autoritats d'Itàlia.Els agents del punt fronterer del Port de Barcelona van detectar, a través del control que es realitza sobre les llistes de passatgers, que al ferri procedent d'Eivissa amb destinació a la capital catalanael qual constava a les bases de dades de Schengen amb una requisitòria de "protecció de menor d'edat", que figurava com a persona desapareguda per part d'Itàlia.A partir d'aquell moment es van fer gestions a través de l'oficina nacional de SIRENE, i es va confirmar la vigència deper una persona desapareguda menor d'edat. Així mateix, després de diverses trucades, es va poder determinar que el menor, quede la ciutat de Brescia (Itàlia), havia estat sostret per la seva mare, i va abandonar el país incomplint les mesures cautelars dictades pel jutge.Per tot això, es va establir un dispositiu elaborat en el moment del desembarcament del vaixell en què es prioritzava la protecció al menor.que abandonava el vaixell a l'interior del qual viatjaven una parella (la mare biològica del menor era la dona), acompanyats del menor ressenyat. Es va procedir a la detenció de la parella per un presumpte delicte de sostracció de menor i posats a disposició judicial.En relació amb el menor va prevaler la protecció i tutela en un primer moment per part dels agents, que un cop posats en contacte amb la Fiscalia de Menors de Barcelona, ​​es va decretar el seu ingrés en un centre d'acollida tot esperant el que determinin les autoritats Italianes.

