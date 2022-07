Jason Momoa sobreviu a un xoc frontal amb una moto en un accident a Los Angeles

Enorme ensurt per al popular actor, que gairebé perd la vida en un accident de trànsit aquest cap de setmana. Segons han informat diversos mitjans dels Estats Units com TMZ i ABC, l'intèrpret de 42 anys va patir uen una carretera secundària de Los Angeles, a California.L'informe policial de l'incident al qual han tingut accés els citats mitjans relata que no va haver-hii no es va lamentar pitjors conseqüències. El pilot de la moto es va creuar amb Momoa i va obligar aquest a fer una maniobra per no matar-lo. No va ser prou ràpid i l'home va saltar per sobre del cotxe de l'actor.Momoa no va haver de lamentar cap ferida encara que el pilot va xocar de manera frontal amb la part esquerra del vehicle de l'intèrpret. Sí que va resultar ferit el conductor de la motocicleta, peròper informar les autoritats que havia passat i per assegurar-se que rebia atenció mèdica. No s'han presentat càrrecs de cap mena a causa de l'incident.L'home accidentat va ser traslladat a l'hospital de, de la zona de la vall de San Fernando. Momoa es va quedar fins al final, segons apunten les informacions policials, per ajudar el pilot accidentat.

