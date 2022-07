Què és el «tocomotxo», l'estafa que posa el focus en les àvies?

Detenim, amb la col·laboració de Policia Local de Sant Just Desvern, 4 persones per fer l’estafa del tocomotxo a l'àrea de Barcelona. Van demanar 40.000€ i joies de les víctimes a canvi de butlletes de loteria presumptament premiades https://t.co/yicT5Dlcql pic.twitter.com/HaP6QFZHIs — Mossos (@mossos) July 25, 2022

Elshan detingut dos homes, de 68 i 26 anys, i una dona de 24 relacionats amba l'àrea de Barcelona. La investigació es va iniciar el juny, quan la Unitat d'Investigació dels Mossos de Martorell va tenir coneixement que un grup de persones feia aquesta mena d'estafa.Els estafadors cercaven a la via pública víctimes potencials,, i les enganyaven fent-les creure que una persona jove s'acabava d'assabentar allà mateix queLa dona que feia de ganxo exigia a la víctima que aportés una quantitat de diners en metàl·lic, que, argumentant que així es podia refiar d'ella. Un altre dels membres de grup es feia passar per un ciutadà interessat per l'oferiment i simulava aportar els diners que la dona exigia, fent més creïble l'estafa. Aleshores, les víctimes de l’engany treien quantitats depropers i fins i tot lliuraven les, les que portaven posades o n'anaven a buscar a casa seva.Quan els estafadors disposaven dels diners i les joies, oferien a la víctima acompanyar-los a cobrar les butlletes premiades i, i marxaven. En algunes ocasions, quan les víctimes ja havien pujat al vehicle dels estafadors si es negaven a lliurar-los les joies que portaven posades a sobre, els hi sostreien amb violència.Els investigadors van centrar les seves indagacions en la identificació dels integrants del grup que participaven en les estafes i van determinar que, com a mínim, n'havien protagonitzat quatre, denunciades a. També els van relacionar amb quatre delictes més de diferent tipologia perpetrats a Madrid, Alcorcón, Mataró i Barcelona.Finalment, el dilluns 18 de juliol la Policia local de Sant Just Desvern va identificar els tres ocupants del vehicle en el qual es movien a la recerca de més víctimes ides del juny d’enguany i perquè un d’ells tenia una ordre de detenció pendent emesa per un jutjat de Lleida. A l’interior del vehicle els agents van localitzar i comissar objectes emprats per fer les estafes, diners en efectiu, joies, llibretes bancàries a nom de les víctimes i les butlletes de loteria premiades. Posteriorment, i ja amb el vehicle al dipòsit municipal, el Grup de Recerca i Documentació dels Mossos va determinar que les plaques i el número de bastidor del cotxe havien estat manipulats i que corresponien al vehicle sostret.Els detinguts, ambmolts d’aquests per fets similars a tot l'estat espanyol, van passar dijous passat a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar ladels tres arrestats. Se'ls acusa delsd'estafa continuada, robatori amb violència o intimidació, estafes bancàries, robatori o furt d'ús de vehicle i robatori amb força en interior de vehicle. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

