​L'AMB finança un projecte per apropar pagesos i botiguers de barri

finança amb 50.000 euros el projecte impulsat per Unió de Pagesos Terra Pagesa , i que vol apropar pagesos i botiguers de barri per fomentar el consum d'aliments de proximitat. La iniciativa aposta pels circuits curts de comercialització i pel contacte directe entre pagesos i comerciants, de manera que evita la intermediació d'altres agents perquè les dues parts puguin aconseguir un preu i una qualitat justos, que de retruc beneficia el consumidor final.El sistema funciona comper a la interacció entre productors, que hi anuncien el producte disponible, i comerços, que hi fan la comanda, perquè els productors facin arribar les comandes a l'espai logístic ubicat aés un element clau del projecte. Si al punt de venda els consumidors escanegen amb el telèfon mòbil un codi QR vinculat al producte, podran saber quin pagès l'ha produït.adreça aquest instrument a la petita i mitjana pagesia, tant de producció ecològica com convencional, i no actua d'intermediari, sinó de facilitador d'una relació comercial directe entre producció i comerçDes de la seva creació, s'han adherit al projecte 26 productors d'arreu del territori català i onze comerços. En total,, tot i que no sempre s'hi troben els mateixos, perquè es tracta d'aliments de temporada.Fins ara,El 60% ha estat verdura i el 40%, fruita. El servei, però, està disponible per a fruita, hortalisses, oli, mel, melmelades, conserves, arròs i llegums, i progressivament s'aniran incorporant altres productes com carn, ous, llet, derivats làctics, vi, embotits o cereals, entre altres.Terra Pagesa també compta amb el suport de. Està previst que al llarg del 2022 s'hi sumi el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

