Interromput el subministrament de gas des d'Algèria cap a l'Estat per una avaria

al gasoducte Medgaz. Ha informat dels fets l'empresa d'hidrocarburs algerianaa través d'un comunicat, en què ha detallat que l'incident, que, ha provocat una "interrupció temporal del subministrament de gas cap a l'Estat".L'empresa també ha assegurat que hi ha "tècnics espanyols treballant intensament per a fer les reparacions necessàries i restablir el subministrament tan aviat com sigui possible".

