Cinquanta anys del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el primer de l'Estat

Un Parc Natural, tres comarques

La celebració, al novembre

Un-avui fa 50 anys- s'aprovava per primera vegada a l'estat espanyol unEn concret, la resolució del Ministeri d'Habitatge donava llum verda per la protecció de 2.655 hectàrees del. Va ser la primera protecció després de la creació dels primers parcs nacionals el 1918.Lava impulsar la protecció de Sant Llorenç del Munt i l’Obac a partir de 1969 pels valorsi perque podrien posar en perill la serra. Unes demandes que feien sobretot grups d'excursionistes locals en aquesta zona i també en d'altres del país.Un any després, el 9 de juliol de 1970, el Consell de Ministres havia aprovat un decret on declaravaa proposta de la Direcció General de Belles Arts del Ministeri d’Educació. Amb la declaració de parc natural, per primera vegada es fixava com a objectiu d’un espai natural protegit laEs considerava, com diu la memòria del pla, la “tutela i possible millora de l’anomenat paisatge humanitzat” i que un “aprofitament racional constitueix un indubtable valor que cal tenir present en la protecció de la natura i el paisatge”.Va ser l'any 1975 quan va néixer el Servei de Parcs Naturals, Protecció de la Natura i Medi Ambient. Aquell mateix any es va aprovar la Llei d’espais naturals. Actualment, el parc natural està gestionat des de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i és un delsFormat pel massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac i amb la(1.101m) i el(1.056 m) com a cims emblemàtics, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac compta amb una superfície protegida derepartides entre 12 municipis de: Granera i Monistrol de Calders (Moianès), Mura, Talamanca, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Vicenç de Castellet (Bages) i Castellar del Vallès, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa i Vacarisses (Vallès Occidental).Després d’un primer pla d'ordenació del parc el juliol de 1972 amb la declaració de parc natural per part de l’estat espanyol, el 1982 es va aprovar un nou pla especial perampliant-se el seu àmbit fins a 9.638 hectàrees protegides. Elamb un nou pla especial que sumava 4.055 hectàrees més fins a laNo obstant això, actualment, el parc natural treballa ara en unaEnguany els ajuntaments de Castellbell i el Vilar i Viladecavalls han demanat formar-ne part i Terrassa, Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet i Matadepera han sol·licitatTècnics del parc treballen conjuntament amb els dels municipis per definir una proposta que, un cop tancada, es presentarà a la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència d’ampliar els límits del Parc Natural.Per celebrar els 50 anys del parc natural es farà un acte institucional eldurant la X Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac aSerà unamoderada pel director del parc, Àngel Miño, amb presència dels promotors de l’espai protegit o directors que ha tingut el Parc en aquest anys, com ara Lluís Paluzie. La primera trobada es va fer el 18 de desembre de 1987 a Matadepera.Altres activitats previstes són una acció de voluntariat, el 17 de setembre, amb el, i, el 3 de desembre,una jornada divulgativa, sobre deals espai naturals, amb tallers, rutes i itineraris (amb Joëlette) als entorns de la Casa Nova de l’Obac. La cloenda dels actes es preveu ja el 2023 amb la inauguració d’una exposició permanent al C

