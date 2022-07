​Mor el pilot d'un ultralleuger en estavellar-se al camp d'aviació de Moià

ha mort aquest diumenge al matí en estavellar-se al. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís de l'accident sobre les 09.57 hores i la víctima és l'únic ocupant que hi havia a la nau. La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria del cos s'ha fet càrrec de lesDesprés de rebre l'avís, dues dotacions dels Bombers han accedit al lloc del sinistre i han muntat una línia d'aigua i escuma per evitar ignicions per. Un cop es doni l'ordre de retirar la màquina, una dotació dels Bombers supervisarà que no se'n derivin riscos pel vessament de combustible.L'accident ha mobilitzat dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Moià, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha proporcionat un helicòpter medicalitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor