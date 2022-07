​Vilagrà diu que «Espanya té lleis absurdes respecte a un estat democràtic» i demana reformes

La consellera de la Presidència de la Generalitat,ha defensat que "Espanya té lleis que són absurdes respecte a un estat democràtic europeu homologable", i considera que s'han de reformar per garantir la defensa de drets fonamentals. En una entrevista en el diari La Vanguardia aquest diumenge, ha apostat peri els procediments administratius del, "igual que molts altres elements que afecten la llibertat personal i política dels líders" independentistes i els moviments socials que els donen suport.Vilagrà també ha demanat modificarperquè assegura que no defensa els drets fonamentals, la llibertat d'expressió o de reunió, i ha advertit que "no hi ha cap llei europea a països amb democràcia consolidada que plantegi unes penes tan elevades per a mobilitzacions socials".D'altra banda, ha defensat que lapassa per impulsar canvis legislatius perquè la qüestió de la independència no es pugui dirimir des de la justícia, que és "el que ha intentat l'Estat i el que ha provocat que líders independentistes hagin estat condemnats amb penes de presó que qualifica d'increïbles i intolerables".A la pregunta de si les relacions s'han normalitzat després de la reunió entre el president del Govern central,, i el de la Generalitat,, ha respost que "es normalitzaran quan la taula de negociació obtingui resultats", que les confiances s'estan reconstruint i que aquesta relació s'ha de basar, diu, en unes condicions que va fixar amb el ministre Bolaños.Ha explicat que espera que la, que es reunirà aquesta setmana vinent, tingui resultats palpables i tangibles, tot i que siguin parcials: "Els estem construint i comencem pels acords que estan més madurs i són possibles i acabem per aquells que tenen una dificultat tècnica".Pel que fa a sihauria de participar en la trobada, argumenta que "en l'acord de Govern es van fixar els representants de la taula de negociació i està oberta la possibilitat que s'incorpori".Ha detallat que elentre Junts i ERC estableix que la taula hi és per impulsar la resolució de la qüestió independentista: "Entenc que Junts respecta els acords, a més el pacte de governabilitat recull que, malgrat l'escepticisme, Junts participava de la taula i respectaria l'eina per arribar a acords. Espero que així sigui".I sobre si la presidenta del Parlament,, hauria de dimitir després de ser processada, ha destacat que aquest és un assumpte que afecta la cambra catalana i que "el Govern intenta respectar la separació de poders", i assegura que els membres del Govern s'han conjurat per treballar internament en les discrepàncies.

