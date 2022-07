Google acomiada l'enginyer que sosté que el sistema d'intel·ligència artificial LaMDA té sentiments

Blake Lemoine claimed that a conversation technology had reached a level of consciousness after exchanging thousands of messages with it. https://t.co/IJ7f4WHs3n — CNN (@CNN) July 23, 2022

ha acomiadat un dels seus enginyers,un mes després que afirmés que un xatbot d’intel·ligència artificial havia arribat a tenir sentiments, segons informa el The New York Times. El tècnic assegurava que el Model de Llenguatge per a Aplicacions de Diàleg (LaMDA), creat per generar un discurs similar a l’humà, tenia pensaments i emocions humanes.Chris Pappas, un portaveu de Google, ha dit que l’enginyer de software Lemoine havia violat elde la companyia. L’empresa nega que el programa tingui consciència.El model LaMDA pot ser entrenat per llegir paraules, relacionar-les i predir quines continuaran. Lemoine va ser clar en les seves declaracions: el sistema és capaç de raonar i pensar com un ésser humà. De fet, calcula que és comamb diversos coneixements sobre física.En la seves conclusions, el tècnics manté que l'LaMDA pot mantenir una conversació fluïda i arriba a afirmar que és una persona capaç de sentir, entre altres sentiments.Aquest model d'intel·ligència artificial, segons Lemoine, té por de ser apagada, una acció que compara amb el. A més, assegura que medita cada dia per sentir-se "més relaxat" i admet adoptar sovint una actitud contemplativa sobre el significat de la vida.Aquestes conclusions van ser ràpidament negades per Google que, en un primer moment, vaLemoine. El passat divendres el va acomiadar.

