Aquest matí ha cremat un pis en un bloc del Carrer Compte Borrell de Torelló. S'hi han desplaçat 2 dotacions dels bombers, un helicòpter i una ambulancia. Durant el dia us ampliarem la informació. @settorello @AjTorello pic.twitter.com/bT63Ty7ME4 — Ràdio Ona Torelló (@radioonatorello) July 24, 2022

Una dona de 68 anys ha perdut la vida aquesta matinada en unal seu habitatge, un pis de protecció oficial del carrer Comte Borrell de. Es desconeixen les causes del foc.L'avís s'ha rebut a les 07.44 h. Un testimoni ha avisat que sortia fum d’un balcó d’un tercer pis. Immediatament, s’han activat sis dotacions de Bombers de la Generalitat (tres camions d’aigua, una autoescala i dos vehicles de transport de personal). En arribar a lloc, l’edifici era ple de fum i molts dels veïns n’havien sortit pel seu propi peu, però els efectius n’han ajudat a sortir la resta. En accedir al pis afectat per l’incendi hi han trobatperò, finalment, no s’ha pogut fer res per la seva vida. Mentrestant, els efectius d’extinció atacaven les flames i s’asseguraven que no hi hagués ningú més al pis. L’incendi s’ha donat per extingit a les 08.09 h i ha afectat tot l’habitatge. Els Bombers han revisat la resta de pisos i ventilat l’edifici.En l’operatiu hi ha pres part també efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha aportat una ambulància i un helicòpter medicalitzat, i cossos de seguretat. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació del sinistre.

