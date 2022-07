El Barça guanya el Reial Madrid en un clàssic molt poc amistós (0-1)

Així ens hem emportat el Clàssic de Las Vegas pic.twitter.com/AnDwUH2O4T — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 24, 2022

Pal de Valverde, golàs de Raphinha

Intercanvi de cops sense gol

Lewandowski ha debutat amb el Barça Foto: FC Barcelona

El clàssic de Las Vegas ha estat per al(0-1). Una obra d’art de Raphinha, MVP del partit, ha decidit l’esperat duel amb ela l’estat de Nevada. La cita, a l’espectacular Allegiant Stadium ple de gom a gom, ha servit per donar continuïtat a les bones sensacions mostrades per l’equip contra l’Inter de Miami, però aquest cop contra l’etern rival, vigent campió de Lliga i d’Europa.El duel a Las Vegas ha començat a tot gas. Tot i tractar-se del tercer partit de pretemporada per als de Xavi Hernàndez i del primer per als blancs, des del primer moment s’ha notat que no hi ha clàssics tranquils ni amistosos. El Barça, ambestrenant-se com a titular, pressionava amunt i era qui tenia la possessió. Tocava i manava, mentre que el Reial Madrid esperava el moment ideal per al contracop.El davanter polonès, precisament, ha estat el primer en avisar, però la seva rematada l’ha refusata córner. Minuts més tard, una violenta canonada de Fede Valverde a la porteria contrària ha acabat colpejant el pal dret de. Responia ràpid el Barça, amb una clara ocasió per a Ansu Fati després de recuperar la pilota en àrea rival. La seva rematada s’ha anat per poc.Havien passat 20 minuts i el partit començava a agafar velocitat. Com un tren sense frens, es veia venir que quelcom estava a punt de passar. I el que ha passat ha estat un golàs de Raphinha des de la frontal de l’àrea. Una nova bona pressió culer sobre Courtois, Lucas i Militao ha acabat amb el brasiler entregant la pilota al seu compatriota blaugrana, que ha enviat la pilota a l’escaire. Esclatava l’Allegiant Stadium.Volia més el Barça, que ha fregat el segon mitjançant una rematada de Lewandowski que ha taponat de forma miraculosa Alaba, amb qui va coincidir força anys al Bayern Munic, i amb el qual s’ha saludat enèrgicament abans i després del primer temps. El partit, però, s’ha escalfat uns graus més just abans de la mitja part, quan s’ha produït una picabaralla després d’una falta comesa persobre Vini Jr.A la mitja part, com és habitual en aquests compromisos de pretemporada, s’han produït tot un reguitzell de canvis. La intensitat ha baixat un punt, tot i que la tensió continuava sent palpable, sobretot quan s’ha donat una nova enganxada entre jugadors al migcamp, després d’una falta desobre Modric.El Madrid ha tingut els seus millors minuts de partit sobre el minut 60, quan Asensio ha pogut empatar després d’una jugada per banda dreta. Com al primer temps, el Barça ha respost immediatament a l’amenaça blanca iha estat a punt de forçar un penal amb Lucas Vázquez, que l’ha aturat amb falta a escassos centímetres de la línia de l’àrea. Tot seguit, ha estatqui ha pogut signar el segon després d’una incorporació des de la segona línia.El degoteig de canvis ha permès veureubicat de central dret i aal mig del camp, amb Dest exercint de lateral dret. El partit s’havia descontrolat un pèl però les ocasions més clares seguien sent del Barça, com dues pràcticament consecutives dei una altra depràcticament al final del partit. No han entrat, però el clàssic de Las Vegas ha estat culer.

