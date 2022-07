Rosalía fa embogir el Palau Sant Jordi: «Em fa molt feliç estar a casa»

📹 Vídeo | Rosalia arrenca el primer dia de concerts al Sant Jordi: "Que sapigueu que em fa molt feliç estar a casa"https://t.co/pb5aIojXgk pic.twitter.com/BrclrWXfue — NacióCultura (@naciocultura) July 23, 2022

📹 Vídeo | Possiblement, un dels moments més surrealistes de l'actuació de Rosalía al Sant Jordi: es talla les trenes en una cadira de barber mentre canta a l'escenarihttps://t.co/MfSqtojmti pic.twitter.com/UWB3LfwKja — NacióDigital (@naciodigital) July 23, 2022

Milers de seguidors i seguidores dehan passat hores -i dies- a l'exterior del Palau Sant Jordi per veure aquesta nit l'actuació de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. I, de moment, sembla que els ha valgut la pena. El concert de la catalana ha començat al voltant de les 22:00 hores de la nit amb. "La gent està súper eufòrica i entregada", han relatat diversos testimonis aRosalía ha arrencat el xou amb unes paraules en català:, ha admès amb certa timidesa. Pràcticament, totes les interlocucions amb el públic han estat en català, a excepció de casos comptats. La relació amb els i les seguidores ha estat constant: els ha demanat que cantin, ha llegit en veu alta algunes de les pancartes, ha pujat un seguidor a l'escenari... "Connexió total entre els fans i ella", han resumit alguns dels assistents al concert., s'ha repetit la mateixa situació que destacats crítics del sector van viure al concert de Madrid: ", a la meitat del darrere del Sant Jordi,com tocaria, i fa que la gent de les grades del darrere els costi entendre el que diu la Rosalia", ha detallat un tècnic de so -i fan de l'artista- a aquest diari.Un altre dels aspectes que no ha acabat de convèncer el públic és la. Un orgue, un piano, una guitarra i un teclat han estat els únics instruments que han ressonat a les parets de l'estadi. Amb excepció del primer, tota la resta els ha tocat la Rosalía. Com a aspecte positiu d'aquesta manca de músics, el públic ha agraït -i aplaudit notablement- que l'artista catalana fesL'èxit de Rosalía, per als seus seguidors i seguidores, "és que no és com els altres, que només busquen resultats comercials". El Raül i la Laia, en declaracions a l'ACN, han anat més enllà i han explicat que els "apassiona" el seu estil de roba i veuen l'àlbum Motomami com un disc "increïble". Potser, una altra combinació màgica de la seva fama és la que ha apuntat la família de la Manolita i la Isona, una àvia i filla que gaudien de cada cançó "sense saber realment qui acompanya a qui", han explicat entre riures. "Té la inusual capacitat d'atraure gent amb gustos musicals i inquietuds molt diverses, i de moltes edats diferents", han afegit ambdues. A la cua, han detallat, també han trobat persones d'arreu de l'Estat, disposades a "pagar el que faci falta per veure una artista que mereix tots els premis".Per a un grup d'amigues presents al Sant Jordi ", de saber que estàs al lloc correcte, que et deixes anar i gaudeixes del moment sense restriccions". Potser això, també, és el que li ha passat a la de Sant Esteve Sesrovires tornant a trepitjar -i fent-se seu sense pràcticament esforços- el Sant Jordi.

