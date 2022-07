Manu Reyes, reelegit president del PP de Barcelona amb quasi el 94% dels vots

ha estatamb ela favor, en el Congrés Provincial del partit que se celebra des d'aquest dissabte al World TradeCenter de Barcelona. L'actual alcalde de Pontons,, serà ela la província, ja que Reyes l'ha proposat per al càrrec en la seva intervenció abans que es fes la votació, i elReyes va presentar la seva candidatura el mes de juny passat, sent l'únic candidat que optava al càrrec, iEn la seva intervenció en l'esdeveniment, Reyes ha explicat que el congrés d'aquest dissabte ha de servir "perquè d'aquí a 10 mesosdel canvi que necessiten els municipis i els ajuntaments de la província de Barcelona".També ha dit que vol que, a Barcelona, el PP funcioni "com un ajuntament, que hi sigui per a ajudar a les juntes locals i als candidats", i ha defensat que"Vull un govern que treballi per als catalans, que la solució no impliqui apujar els impostos a Madrid, que la solució impliqui abaixar-los a Barcelona i a Catalunya", ha demanat.L'actual president del PP a Barcelonai permetre que aquells que ocupen una casa de manera il·legal passin per davant de famílies que estan en una llista d'espera". En aquesta línia, ha assegurat que el PP serà el partit que facilitarà les solucions que necessita Barcelona, Catalunya i Espanya.Reyes ha conclòs amb aquestes paraules: ", vull un govern que faci ambulatoris prop de la gent, dels barris i dels pobles".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor