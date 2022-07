Borràs: «Jo confio, espero i desitjo que els polítics no facin de jutges»

, amb aquestes paraules la presidenta del Parlament,, ha demanat en una entrevista a RTVE als seus companys i companyes de la mesa que facin política i que, arribat el cas, "prenguin la decisió en base al que diu l'article" 25.4, que estableix que se suspengui "de drets i deures" un diputat quan se li obri judici oral per delictes vinculats amb la corrupció. "Això no vol dir deixar l'escó" , ha puntualitzat Borràs, "vol dir que deixés les teves funcions durant el període de temps que toqui, i hi ha algú altre que les fa", ha afegit., ha assegurat la presidenta del Parlament, que també ha dit estar segura que l'articlequan s'acordi la reforma del reglament en què ara es treballa. L'eliminació de la formulació actual, ha precisat Borràs, "no afectarà" el seu cas.D'altra banda, la presidenta de Junts també s'ha referit al cas de Francesc de Dalmases , diputat de Junts i la seva mà dreta, i, però ha negat que de Dalmases agredís a una periodista del FAQS, tal com van corroborar afins a quatre testimonis. "El que he llegit que ha passat, jo no ho he viscut", ha assegurat. "S'està parlant d'una agressió que no ha tingut lloc.", ha considerat Borràs, que creu que la reacció del diputat a les informacions publicades ha estat "correcta" i que l'incident no va ser res més que "una discussió".Sobre el seu cas judicial, una vegada més, la presidenta de Junts ha volguti ha destacat que tot plegat forma part d'un "intent consumat de, motiu pel qual no té "cap intenció de dimitir". La presidenta també ha afirmat que ella no s'aferra al càrrec, sinó a les seves conviccions, d'innocència i democràtiques. "Jo he dit sempre que no he comès cap delicte, ara hem conegut les acusacions del Ministeri Fiscal, però recordem que durant quatre anys del que es parlava és d'uns delictes que ara no hi són", ha declarat Borràs, en referència al fet que les acusacions per malversació i defraudar han caigut del cas.Per a ella, aquest fet fa que ara,, que sempre ha defensat no haver comès., ha resumit. En referència a una possible ruptura del govern pel seu cas, Borràs ha dit voler pensar que els companys "i tots els demòcrates, sabran quina és la manera en què haurien d'actuar si arriba una circumstància com aquesta", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor