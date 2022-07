​L'obertura del peatge de Mollet ha augmentat en un 118% el trànsit de la C-33

Final de la concessió

Fins a un. Això és el que ha experimentat laamb l'obertura del peatge de Mollet del Vallès l'1 de setembre del 2021. Des de l'aixecament de les barreres fins al març del 2022,Aquestes dades s'extreuen d'una pregunta de Cs al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que detalla les. Per mesos, eamb un 162% més, seguit del febrer (158%) i el novembre del 2021 amb un 155% respecte a l'any anterior.En canvi, el mes de setembre de 2021, el primer sense peatges, va ser el que va registrar l'augment més baix amb un 72% més de cotxes respecte al 2019.Els peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33 van deixar de funcionar la mitjanit de l'1 de setembre del 2021 després del final de la concessió amb les empreses, totes dues del grup AbertisEl Governde les autopistes C-33 i C-32 a la unió temporal d'empreses formada per Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia per valor de gairebé 7 milions d'euros. A aquesta quantitat s'hi ha de sumar un milió i mig en concepte d'impostos. La concessió anava fins al març del 2022.En el seu moment, l'executiu català va anunciar una inversió deper a l'eliminació de peatges situats a la part troncal de Mollet del Vallès a la C-33 i a la C-32 nord.

