Rescaten un nen de tres anys que havia quedat tancat en un balcó a Badalona

Ahir al carrer Canonge Baranera de #Badalona un menor va ser rescatat del balcó de casa seva per la @Badalona_GUB i un @mossos fora de servei. En principi tot va ser accidental. Els Serveis Socials estan a sobre des d’ahir. Publicar el vídeo del menor és repugnant @Albiol_XG pic.twitter.com/69DCkouafA — David Torrents (@torrents_d) July 23, 2022

Un agent de la Guàrdia Urbana dei un mosso d'esquadra fora de servei han rescatat aquest divendres una ple sol al centre de la ciutat. L'incident s'ha produït al carrer Canonge Baranera i el menor –- estava sol, completament despullat i plorant desconsoladament.l'exalcalde i líder del PP a l'Ajuntament,, que ha demanat responsabilitats al consistori i a la Generalitat davant aquesta "salvatjada". El tercer tinent d'alcalde de Badalona,, ha assenyalat que el succés seria "accidental", ha confirmat que el cas està en mans delsi ha criticat Albiol per publicar el vídeo del rescat.En les imatges es pot veure com una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques () es col·loca just sota el balcó de l'edifici i, des del sostre del vehicle, dos homes poden accedir-hi i rescatar el menor en braços. "Commocionat per les imatges. Ahir al centre de Badalona un nen despullat, tancat al balcó durant més d'una hora plorant fins que han arribat els serveis d'emergència per rescatar-lo. Exigeixo que Ajuntament i Generalitat depurin responsabilitats davant aquesta salvatjada", ha piulat l'exalcalde i líder del PP a l'Ajuntament de Badalona, que ha adjuntat un vídeo d'un minut i 21 segons del rescat del nen."Ahir al carrer Canonge Baranera de Badalona un menor va ser rescatat del balcó de casa seva per la Guàrdia Urbana de Badalona i un mosso fora de servei. En principi tot va ser accidental i els Serveis Socials estan a sobre des d'ahir", ha confirmat el tercer tinent d'alcalde de la ciutat, que ha retret a Albiol la publicació del vídeo. "Publicar el vídeo del menor és repugnant", ha assenyalat.

