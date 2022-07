​Denunciats per fer una barbacoa a una platja de Cadaqués restringida pel risc d'incendi

Denunciem un grup de persones per fer foc d'esbarjo amb safates portàtils a la Platja de Sa Sabolla, Cadaqués (Alt Empordà).



És prohibit fer foc al medi natural i la platja té l'accés restringit pel nivell 3 del Pla Alfa ja que és dins EIN Punta Falconera-Cap Norfeu. pic.twitter.com/NDa0AGkYxv — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 23, 2022

Elshan denunciat un grup de quatre persones amb infants quevan encendre unesa la platja de. El grup va ser interceptat in fraganti pel cos, després que els banyistes que hi havien a la zona avisessin al 112.El lloc on van fer foc està situat dins l'. La platja en qüestió, però, tenia l'accés restringit a causa del risc d'incendi. El grup va arribar amb barca pel mar i van encendre el foc a les pedres.Els Agents Rurals van tenir el suport del grup marí del cos i la Policia Local de Cadaqués. El Cap de Creus és un dels espais del país amb el risc d'incendi més elevat. Per aquests dies, els Agents Rurals han catalogat la zona amb el màxim nivell d'alerta. Per aquest motiu, els Agents Rurals han interposat una denuncia administrativa que podria acabar amb sanció.

