L'ACA prohibeix l'ús d’aigua per a usos agrícoles i industrials a 40 municipis del Ripollès i Osona

@aigua_cat informa : L'abastament urbà és prioritari davant altres usos com els industrials, agrícoles i hidroelèctrics. Totes les captacions d'aigua superficial, que NO siguin d'abastament urbà han de parar de captar aigua del riu Ter i els seus afluents fins a nova instrucció. pic.twitter.com/scmFpPmhuh — PCivil StJoan abades (@PCivilStJoan) July 23, 2022

MUNICIPIS AFECTATS PER LA PROHIBICIÓ



OSONA

Roda de Ter, Gurb, Masies de Roda, Manlleu, Masies de Voltregà, Torelló, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora, Sant Pere de Torelló, Vidrà, Santa Cecília de Voltregà, Gurb, Sant Bartomeu del Grau, Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès i Sant Hipòlit de Voltregà.



RIPOLLÈS

Les Lloses, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Seguries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases, Molló, Campdevànol, Ribes de Freser, Queralbs, Campelles, Planoles, Toses, Pardines, Gombrèn, Ogassa i Vallfogona del Ripollès

Problemes amb la sequera a laa la comarca d’Osona i el Ripollès. Les captacions del riu a la zona de Malars, a Gurb (Osona), estan a punt de no poder subministrar aigua d’abastament a, tal com ha informat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) als municipis afectats.Per aquesta raó,ha prohibit des de primera hora d’aquest dissabte la captació d’aigua superficial al Ter i els seus afluents que no sigui per abastament urbà a“fins a nova instrucció”. O sigui, es prohibeix la captació d’aigua per aque en aquests moments no es consideren prioritaris.En concret, les restriccions afecten 21 municipis d’Osona, entre els quals alguns tan importants com, i 19 del Ripollès, o sigui, tots els de la comarca.“El cap de setmana podríem aguantar, però a partir de dimarts potser ja tindríem problemes”, ha explicat. Aquest població ja ha tallat qualsevol tipus de reg des d’aquest dissabte.El nivell de l’aigua, segons Garrido, és “mínim però no preocupant”, sobretot a la zona d’Osona. “Però, ja anem tard”, assegura.

