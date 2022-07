L'OMS declara l'emergència internacional pel brot mundial de la verola del mico

L'Organització Mundial de la Salut () ha declarat aquest dissabte unapel brot mundial de, que ja supera els 14.000 casos en més de 70 països. Aquest és el nivell d'alerta més elevat fixat pel Reglament Sanitari Internacional. La decisió s'ha pres davant el gran augment de casos dels darrers mesos.Ara,per a frenar l'expansió del virus, tal com ja va passar amb la pandèmia de la Covid-19 o amb l'Ebola. Aquesta alerta mundial arriba després de la segona reunió del comitè de l'OMS, que ja es va trobar el juny per avaluar la situació. L'activació d'aquest mecanisme suposarà augmentar els nivells d'alerta en les xarxes sanitàries nacionals.El director general de l'Organització Mundial de la Salut,aquesta setmanaper la proliferació de casos en cada vegada més països i va destacar que, tot i que en alguns territoris la tendència era cada cop més baixa, aquesta no es repetia de manera generalitzada arreu.El 2020, l'OMS ja va declarar aquesta mateixa emergència, queper la Covid-19. La mesura també es va dictar en altres ocasions per fer front a diversos rebrots d'Ebola. Normalment, l'alerta es pot declarar quan una malaltia contagiosa s'expandeix a molts països de manera descontrolada i es necessita que els diferents governs adoptin mesures preventives especials per a frenar l'expansió.Tedros Adhanom també va dir que, ara per ara, no hi ha prou informació sobre el nombre de casos a l'Àfrica oriental i central, on la malaltia és endèmica des de fa dècades, tot i que l'actual brot s'hagi detectat a Europa.

